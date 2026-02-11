Haberler

BAYRAMPAŞA'DA ERKEK CESEDİ BULUNDU

Güncelleme:
BAYRAMPAŞA'da Sağmalcılar Viyadüğü yakınındaki yeşil alanda yoldan geçenler tarafından kimliği belirsiz bir erkek cesedi bulundu. Olayın, cesedin bulunduğu yerin yakınlarında yapılan incelemelere göre, yaklaşık bir hafta önce gerçekleştiği değerlendiriliyor.

BAYRAMPAŞA'da Sağmalcılar Viyadüğü'nün yanındaki yeşil alanda yoldan geçenler tarafından kimliği belirsiz erkek cesedi bulundu. İddiaya göre, olay yerinde yapılan çalışmalarda cesedi bulunan kişinin 1 hafta önce öldüğü değerlendiriliyor. Cenaze otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olay, saat 20.30 sıralarında Kocatepe Mahallesi O-3 Otoyolu Sağmalcılar Viyadüğü'nün yanındaki yeşil alanda meydana geldi. İddiaya göre, yoldan geçen kişiler yeşillik alanda erkek cesedi olduğunu farkedip ekiplere haber verdi. İhbar üzerine adrese polis ve acil sağlık ekipleri geldi. Olay yerine gelen ekipler yerde hareketsiz yatan kimliği belirsiz kişinin hayatını kaybettiği belirledi.

1 HAFTA ÖNCE ÖLDÜĞÜ DEĞERLENDİRİLİYOR

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarında cesedi bulunan kişinin yaklaşık 1 hafta önce öldüğü ve 40 yaşlarında bir erkeğe ait olduğu değerlendirildi. Yapılan incelemelerin ardından cenaze otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Haberler.com
500

