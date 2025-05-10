Bayrampaşa'da İş Makinesi Kaza Yaptı: 1 Kişi Altında Kaldı

Ahmet YEŞİLMEN/ Bayrampaşa'da Kocatepe Mahallesi'nde yokuştan aşağı inen iş makinesi önce bir otomobile ardından motosiklete çarptıktan sonra devrildi. Kazada devrilen iş makinesinin altında 1 kişi kaldı. Olay yerine polis itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi sürüyor.