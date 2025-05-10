Bayrampaşa'da İş Makinesi Kaza Yaptı: 1 Kişi Altında Kaldı
Bayrampaşa'daki Kocatepe Mahallesi'nde yokuştan inen bir iş makinesi, önce bir araca ardından bir motosiklete çarptı ve devrildi. Olayda bir kişi devrilen makinenin altında kaldı. Ekipler olay yerine sevk edildi.
Ahmet YEŞİLMEN/ Bayrampaşa'da Kocatepe Mahallesi'nde yokuştan aşağı inen iş makinesi önce bir otomobile ardından motosiklete çarptıktan sonra devrildi. Kazada devrilen iş makinesinin altında 1 kişi kaldı. Olay yerine polis itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi sürüyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel