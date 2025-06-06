Bayramda Elektrik Direğinde Mahsur Kalan Kedi Kurtarıldı

Bayramda Elektrik Direğinde Mahsur Kalan Kedi Kurtarıldı
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Amasya'nın Merzifon ilçesinde Kurban Bayramı'nın ilk günü elektrik direğine tırmanan bir kedi, elektrik firması ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kurtarıldı. YEDAŞ çalışanları, bayram tatilinde de hayvanı güvenli bir şekilde indirdi.

Elektrik direğinde mahsur kalan kedi kurtarıldı

AMASYA - Amasya'nın Merzifon ilçesinde Kurban Bayramı'nın ilk günü elektrik direğine çıkan ve mahsur kalan bir kedi, elektrik firması ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kurtarıldı.

Bölge sakinlerinin ihbarı üzerine harekete geçen Yeşilırmak Elektrik Dağıtım A.Ş.ekipleri, bayram tatili demeden sahadaki çalışmalarını sürdürdü. Elektrik dağıtım hatlarının güvenliği için bölgede denetim yapan teknik ekip, kedinin bulunduğu noktaya güvenli bir şekilde ulaşarak hayvanı bulunduğu yerden sağlıklı bir şekilde indirdi. Kurtarılan kedi daha sonra bölgedeki vatandaşlara teslim edildi.

YEDAŞ olarak yalnızca elektrik hizmeti sunmanın ötesinde toplumsal sorumluluk bilinciyle hareket ettiklerini vurgulayan yetkililer, "Bayramda da görevimizin başındaydık. Hem enerji arzının sürekliliğini sağlamak hem de karşılaştığımız her durumda çözüm üretmek için sahadayız. Bugün küçük bir cana dokunabilmek bizim için büyük bir mutluluk" açıklamasında bulundu.

Bayram boyunca muhtemel arızalara karşı teyakkuzda olan YEDAŞ ekipleri, hizmet bölgelerinde kaliteli ve sürdürülebilir enerji için çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel
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