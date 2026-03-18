Gürçayır Belediye Başkanı Toy, öğrencilere bayram harçlığı dağıttı

Şarkışla Belediye Başkanı Temel Toy, Gürçayır İlk ve Ortaokulu öğrencilerine bayram harçlığı dağıtarak, bayram kutlamalarının anlamını vurguladı ve bu uygulamayı geleneksel hale getireceklerini açıkladı.

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde Gürçayır Belde Belediye Başkanı Temel Toy, öğrencilere bayram harçlığı dağıttı.

Toy, Gürçayır İlk ve Ortaokulu öğrencileriyle bir araya gelerek bir süre sohbet etti. Toy daha sonra okulda öğrenim gören 189 öğrenciye bayram harçlığı dağıtarak sevinçlerine ortak oldu.

Çocukların yüzündeki tebessümün bayramın en güzel anlamını yansıttığını belirten Toy, "Bir çocuğun gülümsemesi, geleceğin en güzel teminatıdır. Bu uygulamayı geleneksel hale getirmek istiyoruz. Tüm öğrencilerimizin ve kıymetli ailelerinin Ramazan Bayramı'nı şimdiden kutluyor, sağlık, huzur ve mutluluk dolu bir bayram diliyorum." dedi.

Programa, Okul Aile Birliği Başkanı Hüsnü Ünsal ile Okul Müdürü Sıddık Türkoğlu da katıldı.

Kaynak: AA / Muharrem Delice
