Afyonkarahisar-Antalya karayolunda bayram dönüşü hareketliliği yaşanıyor
Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde bayram tatilinin son gününde Antalya karayolunda araç yoğunluğu yaşandı. Polis ekipleri kavşaklarda denetim yaparken maddi hasarlı kazalar meydana geldi.
Tatilin son gününde Afyonkarahisar'ı Antalya, Isparta, Burdur ve Denizli illerine bağlayan D650 karayolunda yoğunluk oluştu.
Kavşaklarda önlem alan polisler emniyet şeritlerini kullanmamaları ve trafik kurallarına uyulması yönünde sürücülere uyarıda bulundu.
Kaynak: AA / Hüseyin Ünlüsoy