Bayraktar TB3 SİHA, MAM-L IIR ile Hedefi Tam Isabetle Vurdu
Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Bayraktar TB3 SİHA'nın test atışını başarıyla gerçekleştirdiğini sosyal medyada duyurdu. ROKETSAN Genel Müdürü Murat İkinci, MAM-L IIR mühimmatının her zaman göreve hazır olduğunu belirtti.
BAYRAKTAR TB3 SİHA (Silahlı insansız hava aracı), ROKETSAN tarafından üretilen mini akıllı mühimmat (MAM-L IIR) ile hedefi tam isabetle vurdu.
Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, test atış görüntüsünü NSosyal hesabından paylaşarak, Bayraktar TB3-MAM-L TV/IIR test atışının başarıyla gerçekleştirildiğini belirtti. ROKETSAN Genel Müdürü Murat İkinci de sosyal medya hesabından, "MAM-L IIR her zaman göreve hazır. Bayraktar TB3 ile gerçekleştirilen MAM-L IIR atış testlerinde hedefler tam isabetle vuruldu" ifadelerini kullandı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel