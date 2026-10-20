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Bayraktar, Fergani'nin FRG-100D4 uydusunun başarıyla yörüngesine oturduğunu açıkladı

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Bayraktar, Fergani'nin FRG-100D4 uydusunun başarıyla yörüngesine oturduğunu açıkladı
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Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Fergani tarafından geliştirilen FRG-100D4 uydusunun başarıyla yörüngesine oturduğunu açıkladı. Bayraktar, haberleşme ve navigasyon faydalı yüklerini taşıyan bu uydunun uzay çalışmalarındaki 6. uydu olduğunu belirtti.

(ANKARA) - Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Fergani tarafından geliştirilen FRG-100D4 uydusunun başarıyla yörüngesine oturduğunu açıkladı.

Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Uzay Çalışmalarımızdaki 6. Uydumuz: FRG-100D4... Fergani'nin geliştirdiği, haberleşme ve navigasyon faydalı yüklerini bünyesinde barındıran FRG-100D4 uydusu başarıyla yörüngesine oturdu. Hayırlı uğurlu olsun" ifadesini kullandı.

Kaynak: ANKA
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