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Bayburt'ta sağanak akşam yerini fındık büyüklüğündeki doluya bıraktı

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Bayburt'ta sağanak akşam yerini fındık büyüklüğündeki doluya bıraktı
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Bayburt kent merkezinde sabah saatlerinde başlayan sağanak, akşam yerini doluya bıraktı. Dolunun yer yer fındık büyüklüğünde olduğu görülürken bazı bölgeler beyaza büründü, yollarda su birikintileri oluştu; il genelindeki sağanak aralıklarla etkisini sürdürüyor.

Bayburt kent merkezinde sağanak ve dolu yaşamı olumsuz etkiledi.

Şehir merkezinde sabah saatlerinde başlayan sağanak, akşam yerini doluya bıraktı.

Dolunun yer yer fındık büyüklüğünde olduğu görüldü. Bazı bölgeler yağış nedeniyle beyaza büründü.

Yollarda sağanak nedeniyle su birikintileri oluştu.

İl genelindeki sağanak, aralıklarla etkisini sürdürüyor.

Kaynak: AA
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