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Bayburt'ta Çoruh Nehri'ne düşen köpek itfaiye ekiplerince kurtarıldı

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Genç Osman Mahallesi'nde bir köpeğin nehre düştüğünü gören vatandaşlar, durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, köpeği bulunduğu yerden kurtardı. Köpek, daha sonra Bayburt Belediyesi Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezine teslim edildi.

Bayburt'ta Çoruh Nehri'ne düşen köpek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Genç Osman Mahallesi'nde bir köpeğin nehre düştüğünü gören vatandaşlar, durumu itfaiyeye bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler, köpeği bulunduğu yerden kurtardı.

Köpek, daha sonra Bayburt Belediyesi Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezine teslim edildi.

Kaynak: AA / Güncel

Bayburt Belediyesi Genç Osman İtfaiye Bayburt Yaşam Güncel Haberler

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