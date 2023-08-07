Bayburt İl Müftülüğü Din İstismarına Karşı Konferanslar Düzenliyor

Bayburt İl Müftülüğü, 'Din İstismarına Karşı Sahih Dini Bilginin Önemi' konulu konferanslar düzenleyerek toplumu aydınlatmayı ve bilinçlendirmeyi amaçlıyor. Vaiz Halil İbrahim Yıldız tarafından verilen konferansta gençlerin soruları da yanıtlandı.

Bayburt İl Müftülüğü, Kur'an ve sünnete dayalı sahih dini bilgiyle toplumu aydınlatmak ve din istismarına karşı toplumu bilinçlendirmek amacıyla 'Din İstismarına Karşı Sahih Dini Bilginin Önemi' konulu konferanslar düzenlemeye devam ediyor.

Süleyman Karabulut Kur'an Kursunda düzenlenen programda Vaiz Halil İbrahim Yıldız, Kur'an Kursu öğrencileri ve üniversite öğrencileriyle bir araya gelerek 'Din İstismarına Karşı Sahih Dini Bilginin Önemi' konulu konferans verdi. Gerçekleştirilen konferansta gençlerin sorularını yanıtlayan Yıldız, kapılarının herkese açık olduğunu belirterek, İl Müftülüğüne başvuran herkesin yardımına koşacaklarını bildirdi. - BAYBURT