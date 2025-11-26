Bayat Kaymakamı Kerem Yüce, Muhtarlarla Toplantı Düzenledi
Bayat Kaymakamı Kerem Yüce, köy muhtarlarıyla yaptığı toplantıda 2025 yılı yatırımları ve 2026 projeleri üzerinde değerlendirmelerde bulundu. Muhtarlar taleplerini Kaymakam Yüce'ye iletti.
Bayat Kaymakamı Kerem Yüce, köy muhtarlarıyla bir araya geldi.
Yakup Kozan Anadolu İmam Hatip Lisesi Konferans Salonu'nda düzenlenen toplantıda, İlçe Özel İdare Müdürlüğünce 2025 yılında yapılan yatırımlar ile 2026 yılında hayata geçirilecek projeler değerlendirildi.
Toplantıda muhtarlar, talep ve önerilerini Kaymakam Yüce'ye iletti.
Kaynak: AA / Murat Topal - Güncel