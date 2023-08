Battalgazi Belediyesi 'Farkında Ol Fark Et' Programı Düzenledi

Battalgazi Belediyesi, Uluslararası Malatya Dayanışma Derneği ve Down Sendromlular Derneği tarafından 'Farkında Ol Fark Et' temalı bir program düzenledi. Programda Down Sendromlu çocuklar gösteri yaparken, Belediye Başkanı Osman Güder çocuklarla ilgilendi.

Down sendromu hakkında toplumsal farkındalık oluşturmak, Down Sendromlu bireylerin ayrımcılığa ve olumsuz tutumlara maruz kalmasını önlemek amacıyla Battalgazi Belediyesi katkılarıyla Uluslararası Malatya Dayanışma Derneği ve Down Sendromlular Derneği tarafından Sanat Sokağında bulunan Gülen Yüzler Kafe'de 'Farkında Ol Fark et' temalı program düzenlendi. Programa Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Çolak ve kalabalık bir topluluk katıldı.

"Çocuklarımızın karşılaştığı engelleri ortadan kaldırıyoruz"

Program Down Sendromlu çocukların folklor gösterisiyle başladı. Çocukların sunduğu gösteri büyük beğeni topladı. Down Sendromlu çocuklar daha sonra defile gösterisi sundu. Programda aynı zamanda resim ve fotoğraf sergisi düzenlenirken katılımcılar sergiyi gezdi. Özel gereksinimli çocuklarla yakından ilgilenen Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, çocukların gösterilerini büyük bir beğeniyle izledi. Özel çocukların her zaman yanında olduklarını ifade eden Başkan Güder, "AK Parti hükümeti öncesinde özel gereksinimli çocuklar ve aileler birçok sorunla karşılaşıyorlardı. Bizler neler diye düşündük ve yaşanılan zorlukları ortadan kaldırdık. Belediye olarak engelsiz yaşam merkezimizde çocuklarımızın tedavilerini yapıyoruz. Özellikle annelerin ciddi yüklerini alıyoruz çünkü özel gereksinimli çocukları olan anneler her an çocuklarıyla birlikte olmak zorunda kalıyorlar ve sosyal hayattan mahrum kalıyorlardı. Bizler ailelerimize yardımcı olurken çocuklarımızın da tedavisini yapıyoruz. Merkezimizde şuan 300 üzerinde evladımız var. Evlerinde araçla alıyoruz getirip hangi evladımızın neye ihtiyacı var yüzmesinden tutun da toprakla rehabilitesine kadar 18 branşta eğitip toplumu kazandırmaya çalışıyoruz. Türkiye'de bu tür kurum ve kuruluşların kesinlikle yaygınlaştırılması lazım, gerçeğimizin farkına varmamız lazım" ifadelerini kullandı.

"Çocuklarımız çok samimi"

AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak da, "Ben buraya ne zaman gelsem samimiyetimle söylüyorum yemeyi içmeyi unutuyorum, paylaşmaya, konuşmaya, dinlemeye odaklanıyorum. O servisler, o enerji bana güç veriyor. Ailelerimiz emin olsunlar ki siyaseten elimizden ne geliyorsa ne yapabiliyorsak her daim yapacağız. Çocuklarımızı çok seviyoruz ve her zaman onlarla birlikte olmaya gayret göstereceğiz." dedi. Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Çolak ise "Hep böyle yüzünüz gülsün hep çocuklarımızla böyle günlerde bir araya gelsinler bizlerde şahit olalım. Belediye Başkanımız çocuklarımız için güzel işler yapıyor. Sizlere de selamları var" dedi.

"Desteklerinden dolayı Başkan Güder'e teşekkür ederiz"

Programın düzenlenmesine katkıda bulunan Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder'e teşekkür eden Uluslararası Malatya Dayanışma Derneği Ayten Andiç de, "Uzun zaman sonra yüzlerimizin gülmesi, çocuklarımızın yüzlerinin gülmesi, çocuklarımızın biraz eğlenmesi için yapılan programımız çok güzel oldu. Bu program için özellikle Battalgazi Belediye Başkanımız Osman Güder beyefendiye desteklerinden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Bu tür programlarla çocuklarımızın farkındalığını arttırmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Down Sendromlular Derneği Başkanı Nursel Vardı ise, programın düzenlenmesine destek olan herkese teşekkür etti. - MALATYA