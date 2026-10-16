Haberler

Batman Kozluk'ta ebelere doğum sonrası kanama yönetimi eğitimi verildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Batman Kozluk'ta ebelere doğum sonrası kanama yönetimi eğitimi verildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Batman Kozluk Devlet Hastanesinde ebeler için düzenlenen eğitimde doğum sonrası kanama yönetimi ve komplikasyonların erken fark edilmesi ele alındı. Başhekim Dr. Fırat Güneş, anne ve bebek sağlığı için eğitimlerin süreceğini belirtti.

Batman'ın Kozluk ilçesinde, anne sağlığının korunması ve doğum sürecinde sunulan sağlık hizmetlerinin niteliğinin artırılması amacıyla ebelere yönelik eğitim düzenlendi.

Kozluk Devlet Hastanesinde, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Opreratör Dr. Neval Kahraman tarafından doğum ünitesinde ve hastanede görev yapan ebelere eğitim verildi.

Eğitimde, doğum sonrası kanamaların yönetimi, olası komplikasyonların erken fark edilmesi ve doğum eylemi sırasında anne adaylarının takibinde dikkat edilmesi gereken konular ele alındı.

Kozluk Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Fırat Güneş, anne ve bebek sağlığının korunmasında sağlık çalışanlarının bilgi ve becerilerinin güncel tutulmasının önemine değinerek, sağlık hizmetlerinin kalitesini artırmaya yönelik eğitim çalışmalarının devam edeceğini belirtti.

Kaynak: AA
Bu haber 63 sitede yayınlandı.
Kadıköy Boğası, 1 milyon liralık hayalini İbrahim Tatlıses'e anlattı

Görüntü bomba! Milyonluk hayalini Tatlıses'e anlattı

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İstanbul'da 1 milyondan fazla yasa dışı bahis SMS'i sonrası 24 şüpheli gözaltına alındı

Çıldırtan bahis mesajlarının sırrı çözüldü! 24 kişi gözaltında
Saba Tümer’den taktiksel olarak mesajlara geç cevap yazanlara: Ne zavallısın sen!

Ünlü sunucudan mesaj çıkışı: Ne zavallısın sen!
İsrail'in yıktığı Gazze'de şimdi İsrailli şirketler ihale peşinde! 70 milyar dolar için yarışıyorlar

Önce yıktılar, şimdi inşa için yarışıyorlar! Nedeni şaşırtmadı
Saçının marifetine bakın! Köylüler sıraya girdi

Yok böyle girişimcilik! Bu saçların marifetini duyan şaşıp kalıyor
Galatasaray'da hoparlörden ıslık çalındığı iddialarına ilk yanıt geldi

TRT'yi izleyenlerin ağzı açık kalmıştı! Beklenen açıklama geldi
AK Parti yönetiminden Azerbaycan açıklaması: Sorunlarımızı aile içinde konuşuruz

AK Parti yönetiminden Azerbaycan açıklaması: Sorunlarımızı...
Milyonları ilgilendiren 2027 bütçesi açıklandı! İşte dikkat çeken rakamlar

Milyonları ilgilendiren 2027 bütçesi açıklandı