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Batman'ı Kaplayan Sis Bulutu Kıra Dağı'ndan Görüntülendi

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Kent merkezinde etkili olan sis, 10 kilometre uzaklıktaki Kıra Dağı'ndan cep telefonu ile görüntülendi. Bazı vatandaşlar, sisin kentin üzerini kapladığı manzarayı izlemek için bölgeye gitti. Vatandaşlar, sisle birlikte güneşin batışını hatıra fotoğrafı çekerek ölümsüzleştirdi.

BATMAN'ı kaplayan sis bulutu Kıra Dağı'ndan görüntülendi.

Kent merkezinde etkili olan sis, 10 kilometre uzaklıktaki Kıra Dağı'ndan cep telefonu ile görüntülendi. Bazı vatandaşlar, sisin kentin üzerini kapladığı manzarayı izlemek için bölgeye gitti. Vatandaşlar, sisle birlikte güneşin batışını hatıra fotoğrafı çekerek ölümsüzleştirdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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