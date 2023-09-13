Batman'da yapılan operasyonda metamfetamin ve kaçak sigara ele geçirildi

Batman'da polisin yaptığı operasyonda, dorsede gizlenmiş metamfetamin ve kaçak sigara bulundu. 1 şüpheli tutuklandı.

BATMAN'da polisin, narkotik köpeği 'İka' ile yaptığı aramada, dorsede yüklü inşaat malzemelerinin arasına gizlenmiş 7 kilo 472 gram metamfetamin ve 369 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Gözaltına alınan 1 şüpheli, tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, uyuşturucu madde ticareti yaparak toplum sağlığına ve toplumsal huzura zarar veren, bu yolla haksız kazanç elde eden şüphelilere yönelik çalışma başlatıldı. Durdurulan TIR'da, narkotik köpeği 'İka'nın da kullanıldığı aramada, dorsede yüklü inşaat malzemelerinin arasına gizlenmiş 7 kilo 472 gram metamfetamin ve 369 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Olayla ilgili 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' suçuyla gözaltına alınan 1 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.