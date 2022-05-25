Batman'da uyuşturucu operasyonu: 21 gözaltı - Haberler

BATMAN'da, polis ekiplerince 20 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 1 kilo 224 gram metamfetamin ve 1 kilo 769 gram esrar ele geçirilirken, 21 şüpheli gözaltına alındı. Uyuşturucuların bir miktarı, porsiyon kebap paketine gizlenmiş olarak bulundu.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, çevre illerden temin ettikleri uyuşturucuyu sattıkları tespit edilen şüphelilere yönelik 6 ay süren çalışma yaptı. Belirlenen 20 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda, 21 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 1 kilo 224 gram metamfetamin, 1 kilo 769 gram esrar, 8 parça satışa hazır halde 40 gram sentetik kannabinoid, 3 parça satışa hazır halde 6 gram eroin ve 2 hassas terazi ele geçirildi. Uyuşturucuların bir miktarı da porsiyon kebap paketine gizlenmiş olarak bulundu.