Batman'da tekne su almaya başladı, gençler kurtarıldı

BATMAN'ın Gercüş ilçesinde Kırkat Göleti'ne açılan 4 kişinin bulunduğu tekne bir süre sonra su almaya başladı. Yaşları 16 ile 17 arasında değişen 4 gençten biri yüzerek kıyıya ulaşırken, yüzme bilmeyen 3 arkadaşı ise ihbar üzerine gelen itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Gençlerin kurtarılmasının ardından tekne battı.

Olay, akşam saatlerinde ilçede bulunan Kırkat Göleti'nde meydana geldi. Mehmet K. (17), Burak B. (17), Halil C. (16) ve Abdullah Enes, gezintiye çıkmak üzere tekne ile Kırkat Göletine açıldı. Bir süre sonra tekne su almaya başladı. Yüzme bilen Abdullah Enes suya atlayarak kıyıya ulaştı. Yüzme bilmeyen diğer arkadaşları ise teknede mahsur kaldı. İhbarla bölgeye İtfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Botla tekneye ulaşan ekiplerin, 3 genci kurtarmasının ardından tekne battı.

'10 DAKİKA GECİKSELERDİ TEKNE BATACAKTI'

Olayın görgü tanığı Hasan Bıçakçı, "İtfaiye ekipleri tam gençleri kurtardığı esnada tekne batmaya başladı. 10 dakika geç gelseydiler tekne batacaktı ve gençlerimizin kurtarılması imkansız olacaktı. Ekiplerden Allah razı olsun" dedi.

Valilikten de konu ile ilgili yapılan açıklamada, "İlimiz Gercüş ilçesinde bulunan Kırkat Gölü'ne tekne ile açılan ve bir süre sonra bozulan teknede mahsur kalan üç vatandaşımız Batman Belediyesi itfaiye ekiplerince başarılı bir şekilde kurtarıldıktan sonra tekne battı. Teknede kurtarılan, M.K (17), B.B (17) ve H.C (16) ifadeleri alınmak üzere jandarma ekiplerine teslim edildi" denildi.