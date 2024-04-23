Batman'da tarihi Mor Kiryakus Manastırı'nda restorasyon çalışmaları sürüyor

Batman'ın Beşiri ilçesine bağlı Ayrancı köyünde bulunan tarihi Mor Kiryakus Manastırı'nda restorasyon çalışması sürüyor.

Batman Valisi Ekrem Canalp, ilçeye bağlı Ayrancı köyünde bulunan, yerli ve yabancı turistleri ağırlamaya hazırlanan Mor Kiryakus Manastırı'nda devam eden restorasyon çalışmalarını inceledi.

İl Kültür ve Turizm Müdürü İhsan Aslanlı'dan yürütülen faaliyetlere ilişkin bilgi alan Canalp'e, Beşiri Kaymakamı Muhammed Yılmaz da eşlik etti.