Batman'da şüpheli çanta fünye ile patlatıldı

Batman Belediye binasının yakınlarına bırakılan çanta şüphe üzerine fünyeyle patlatıldı.

Batman Belediye binasının yan tarafından bulunan parkta oturma bankına bırakılan çantayı gören vatandaşlar durumu polise bildirdi.

Olay yerine gelen bomba imha uzmanları yaptığı incelemenin ardından çantayı fünye ile kontrollü şekilde patlattı.

Yapılan incelemede çantanın içerisinde kişisel bazı eşyaların olduğu belirlendi.