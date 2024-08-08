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Batman'da su yalaklarının bulunduğu alanlara fotokapanlar kuruldu

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Batman Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından, Kozluk ilçesindeki su yalaklarına fotokapanlar kurularak yaban hayatı gözlenecek.

Batman'da su yalaklarının bulunduğu alanlara kurulan fotokapanlarla yaban hayatı gözlenecek.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Özel İdaresi tarafından hayata geçirilen "Serçe Parmak Projesi" kapsamında Kozluk ilçesinin farklı bölgelerine kurulan su yalaklarından yararlanan biyolojik çeşitliliği izlemek amacıyla Batman Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından fotokapan kurulumu gerçekleştirildi.

Fotokapanların kurulmasıyla, yaban hayvanlarının izlenmesi, aynı türün farklı noktalarda aynı anda gözlemlenebilmesi ve nadir ya da gözlenmesi zor olan türlerin bulundukları habitatlar boyunca tespit edilebilmesi sağlanacak.

Kaynak: AA / Güncel

Doğa Koruma ve Milli Parklar Kozluk batman Güncel Haberler

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