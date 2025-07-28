Batman'da Sebze Haline Silahlı Saldırı: 2 Şüpheli Yakalandı

Batman'da sebze halindeki bir iş yerine silahla ateş edip kaçan 2 şüpheli, jandarma ekiplerince yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, sebze halinde faaliyet gösteren bir iş yerine motosikletli 2 kişi tarafından silahlı saldırı düzenlendi.

Olayda can kaybı yaşanmazken, kurşun iş yerinin tabelasının üzerindeki cama isabet etti.

Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelilerin kimliklerini belirledi.

Saldırıyı gerçekleştirdiği tespit edilen R.Ş. ve A.A, Kozluk ilçesine bağlı Karpuzlu köyü girişinde jandarma ekiplerince yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelilerden birinin Diyarbakır'ın Bismil ilçesinden, diğerinin ise Kozluk ilçesinden kent merkezine geldiğini belirleyen ekipler, zanlıların olay öncesinde sebze halindeki iş yerinin civarında bulunduklarını ve farklı kıyafetler giydiklerini tespit etti.

Zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.