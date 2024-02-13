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Batman'da petrol ayrıştırma kuyusunda yangın çıktı

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Batman'da bulunan bir petrol ayrıştırma kuyusunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince 1 saatlik çalışmayla söndürüldü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

BATMAN'da petrol ayrıştırma kuyusunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince 1 saatlik çalışmayla söndürüldü.

Yangın, akşam saatlerinde Raman Dağı'nda bulunan bir petrol ayrıştırma kuyusunda henüz bilinmeyen nedenle çıktı. İhbarla olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin yaptığı 1 saatlik müdahaleyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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