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Otomobile zulalanmış uyuşturucuyu 'Mailo' buldu

Otomobile zulalanmış uyuşturucuyu 'Mailo' buldu
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Batman'da polis ekiplerince durdurulan otomobilde narkotik köpeği Mailo ile yapılan aramada, aracın çeşitli yerlerine zulalanmış 19 kilo 250 gram metamfetamin bulundu. Gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

BATMAN'da, polis ekipleri tarafından durdurulan otomobilde narkotik köpeği 'Mailo' ile yapılan aramada, aracın altına ve kenarlarına zulalanmış 19 kilo 250 gram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında Üçyol mevkisinde durdurulan otomobilde, narkotik dedektör köpeği 'Mailo' ile arama yapıldı. Aramada, aracın altına ve kenarlarına zulalanmış 38 parça halinde 19 kilo 250 gram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan otomobildeki şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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