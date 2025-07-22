Batman'da Kur'an Kursu Öğrencilerine Dijital Bağımlılıkla Mücadele Eğitimi

Batman'da Kur'an kursu öğrencilerine dijital bağımlılıkla mücadele kapsamında farkındalık eğitimi verildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerince, Meyase Kız Kur'an Kursu ve Tenzile Cami Kur'an Kursu'nda gerçekleştirilen eğitimlerde, dijital teknolojilerin aşırı kullanımının yol açtığı fiziksel, psikolojik ve sosyal etkiler anlatıldı.

Psikolog ve sosyal çalışmacılar tarafından verilen eğitimlerde teknoloji bağımlılığı, sağlıklı dijital alışkanlıklar, zaman yönetimi ve dijital detoks konularına değinildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İl Sağlık Müdürü Uzman Dr. Murat Solmaz, dijital bağımlılıkla mücadelede toplumun her kesimine ulaşmayı hedeflediklerini belirtti.