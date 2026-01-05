Donan göletin üzerinde hatıra fotoğrafı çektirdiler

BATMAN'ın Gercüş ilçesinde Kırkat Göleti'nin yüzeyi kısmi olarak buz tuttu. Bazı vatandaşlar, buz tabakalarının üzerinde hatıra fotoğrafı çektirdi.

Gercüş ilçesinde hava sıcaklığının gece saatlerinde sıfırın altında 10 dereceye kadar düşmesiyle, tarımsal sulamada kullanılan Kırkat Göleti'nin yüzeyi kısmi olarak buz tuttu. Bazı vatandaşlar, buz tabakalarının üzerine çıkarak, hatıra fotoğrafı çektirdi.

Haber-Kamera: Remziye ÖNER/GERCÜŞ (Batman),