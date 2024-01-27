Batman'da Kar Yağışı Nedeniyle 35 Köy Yolu Ulaşıma Kapandı
Batman'da etkili olan kar yağışı nedeniyle ilçelerden Kozluk'ta 5 ve Sason'da ise 30 köy yolu ulaşıma kapandı. Olumsuz hava koşulları sonucu, Sason ilçesi Dikbayır köyünde yola devrilen elektrik direği ile Gercüş ilçesi Yemişlik köyünde yola düşen kaya parçaları; İl Özel İdaresi ekiplerinin çalışmasıyla kaldırıldı. Kapalı köy yollarının açılması için ekiplerin çalışması sürüyor.
BATMAN'da etkili olan kar yağışıyla nedeniyle 35 köy yolu ulaşıma kapandı.
Batman'da etkili olan kar yağışı nedeniyle ilçelerden Kozluk'ta 5 ve Sason'da ise 30 köy yolu ulaşıma kapandı. Olumsuz hava koşulları sonucu, Sason ilçesi Dikbayır köyünde yola devrilen elektrik direği ile Gercüş ilçesi Yemişlik köyünde yola düşen kaya parçaları; İl Özel İdaresi ekiplerinin çalışmasıyla kaldırıldı. Kapalı köy yollarının açılması için ekiplerin çalışması sürüyor.