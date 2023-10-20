Batman'da İsrail protestosu

BATMAN'da bir araya gelen bazı sivil toplum kuruluşları ve siyasi partilerin temsilcileri, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto ederek, yürüyüş yaptı.

BATMAN'da bir araya gelen bazı sivil toplum kuruluşları ve siyasi partilerin temsilcileri, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto ederek, yürüyüş yaptı.

Batman'da, Turgut Özal Bulvarı'nda bir araya gelen bazı sivil toplum kuruluşları ve siyasi partilerin temsilcileri ile vatandaşlar, Gülistan Caddesi'ne kadar yürüdü. Ellerinde Filistin bayrakları ile birçoğunun kefen giydiği grup, sık sık İsrail aleyhine sloganlar attı. Saldırılarda hayatını kaybedenler için dua edildi. Kalabalık adına açıklama yapan Eğitim-Sen Batman Şube Başkanı Şehmuz Önlü, "Terör örgütü İsrail, hastaneleri, okulları ve camileri bombalayarak tarihin vahşi katliamlarını gerçekleştiriyor. Bu saldırılarda binlerce kardeşimiz şehit edildi. Tarihin en büyük yıkım ve soykırımlarından birine şahit oluyoruz. Gazze'de gözlerimizin önünde katliamlar yapılıyor. Kadınların, çocukların, bebeklerin parçalanmış bedenleri yüreğimizi yakıyor. Bütün dünya siyonist İsrail'in hukuk tanımaz ve had bilmez zulmüne karşı sessiz kalıyor. Biz biliyoruz ki bugün Siyonizm'in her türlü fesadı yeryüzüne yayabiliyor oluşu onların gücünden değil Müslümanların parçalanmışlığından kaynaklanmaktadır. İlk kıblemiz Mescid-i Aksa 1948 yılından beri terörist İsrail'in işgali altındadır. Kudüs'ü siyonistlere ve tüm haçlı zihniyetlerine karşı tek başlarına 75 yıldır canları ile müdafaa etmeye çalışan Filistinli fedailerimiz zulüm altındadır. Müslümanların direniş simgesi Gazze soykırım altındadır. İsrail'le bütün diplomatik ilişkiler kesilerek, diplomatlar sınır dışı edilmelidir. Filistin devletinin kendisini savunabilmesi için askeri yardımlar yapılmalıdır. İşgal bitmeli, başkenti Kudüs olan bağımsız Filistin devleti kurulmalıdır" dedi.