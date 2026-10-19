Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Batman'da iş yerine silahlı saldırıya ilişkin 2 şüpheli tutuklandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Batman'da iş yerine silahlı saldırıya ilişkin 2 şüpheli tutuklandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Batman'da bir iş yerine düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin gözaltına alınan 6 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Batman'da bir iş yerine düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin gözaltına alınan 6 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 2 Ekim'de GAP Mahallesi Şehit Fethi Sesin Sokak'ta motosikletli ve maskeli iki şüpheli tarafından bir iş yerine yönelik gerçekleştirilen silahlı saldırı ve sonrasında iş yeri sahibinden 15 milyon lira haraç istenmesi olayıyla ilgili çalışma başlatıldı.

Faillerin belirlenmesine yönelik yapılan teknik ve fiziki takip çalışmalarının yanı sıra 400 kamera tarafından kaydedilen 610 saati aşkın görüntü incelendi.

Çalışmayla eylemi gerçekleştirdikleri ve birlikte hareket ettikleri tespit edilen 6 şüphelinin yakalanması için 16 Ekim'de 7 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, E.Y, M.B, S.A, S.K, M.M.A. ve D.B. yakalandı, adreslerde yapılan aramalarda, ruhsatsız tabanca ve pompalı tüfek, 67 kartuş ile 8 cep telefonu ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan E.Y. ve M.B. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, diğer şüpheliler hakkında adli kontrol kararı verildi.

Kaynak: AA
ABD 30 yıllık dosyayı yeniden açtı: 95 yaşındaki Raúl Castro hakkında tutuklama emri!

30 yıllık dosya yine açıldı: 95 yaşındaki eski başkana tutuklama emri
Yumurtalarını satan kadınları 'yasak aşk' ele vermiş! Aldatılan koca intikam için...

Türkiye'nin konuştuğu çeteyi yasak aşk çökertti! Koca intikam için...
Sarıyer'de trafikte dehşet! Camını kırdığı otomobildeki çocuğa travma yaşattı

Trafik magandası aracın camını kırdı: Çocuğun feryatları yürek burktu
Galatasaray'dan Leao için açıklama

Galatasaray'dan beklenen açıklama geldi
Yıllardır kapalı olan stadyuma girdi! Toprağın altından çıkanlara bakın

Yıllardır kapalı olan stadyuma girdi! Toprağın altından çıkanlara bakın
Sosyal medya fenomeni Cansu Taşkın Kızılcık Şerbeti dizisinden çıkarıldı

3 bölüm için fenomen diziye giren ünlü isim kadrodan çıkarıldı

Güzelliğine aldanıp diktiler felakete yol açtı

Güzelliğine aldanıp diktiler felakete yol açtı
Restoranda kanlı kavga! İşletme sahibi öldü, müşteri ağır yaralı

Restoranda kanlı kavga! İşletme sahibi öldü, müşteri ağır yaralı
Alberta'nın Kanada'dan ayrılık sürecini başlatabilecek referandumda oylama başladı

Petrol ve doğal gaz zengini bölge ayrılık için sandık başında