Batman'da HÜDA PAR'dan Gercüş ilçesi Kayapınar Belde Belediye Başkanı Samir Özhan mazbatasını aldı

Batman'da HÜDA PAR'dan Gercüş ilçesi Kayapınar Belde Belediye Başkanı seçilen Samir Özhan, mazbatasını aldı.

Kaymakamlıktaki İlçe Seçim Kurulu Başkanlığında düzenlenen törende, Özhan ve Belediye Meclis üyelerine mazbataları İlçe Seçim Kurulu Başkanı Gamze Öztepe Sunca tarafından verildi.

Özhan, daha sonra Kayapınar Belde Belediyesine geçerek, tebrikleri kabul etti.

Özhan, "Göreve başladığımızda ilk olarak Gazze'ye 500 bin lira nakdi yardımda bulunacağız. Gazze ile kardeş belediye olacağız." dedi.

Kendisini bu göreve layık gören herkese teşekkür eden Özhan, belde halkına hizmet sunmaya devam edeceklerini belirtti.