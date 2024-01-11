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Batman'da Hastane Odası Yangını: 20 Hasta Tahliye Edildi

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Batman'da özel bir hastanede tedavi gören psikiyatri hastası, kaldığı odada çıkardığı yangın sonucu 20 hasta tahliye edildi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, hastane çalışanları tarafından çıkarılan hastanın gözaltına alındığı bildirildi.

BATMAN'da özel bir hastanede tedavi gören psikiyatri hastası M.C.Ç. (27), kaldığı odayı ateşe verdi. 20 hasta yakındaki bir özel hastaneye sevk edilirken, itfaiyenin müdahalesiyle yangın söndürüldü, M.C.Ç. gözaltına alındı.

Pınarbaşı Mahallesi'ndeki 7 katlı özel bir hastanenin 4'üncü katında bugün saat 03.00 sıralarında psikiyatri hastası M.C.Ç., kaldığı odayı ateşe verdi. Personelin ihbarı üzerine hastaneye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Odada kalan ve çıkmayı reddeden M.C.Ç. hastane çalışanlarının uzun uğraşları sonucu çıkarıldı. O kattaki 20 hasta da yakındaki özel bir hastaneye sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. 4'üncü katta zarara neden olan yangını çıkaran M.C.Ç. gözaltına alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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