Batman'da evde çıkan yangında 2 kişi ölü bulundu

BATMAN'da apartman dairesindeki yangın ihbarına giden ekipler girdikleri evde Süreyya İbrahim (45) ile Metin Erman'ın (52) cansız bedenleriyle karşılaştı.

Yangın, akşam saatlerinde Bahçelievler Mahallesi'nde Zengin Apartmanı 3'üncü kattaki dairede çıktı. Daireden çıkan dumanları fark edenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Adrese sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin girdiği evde, Süreyya İbrahim ile Metin Erman, yanmış halde ölü bulundu. Ölenlerin cenazeleri otopsi için Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber-Kamera: Bayram AYHAN/BATMAN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı