Batman'da çıkan kavgada bir kişi hayatını kaybetti

Batman'da iki aile arasında çıkan bıçak ve sopaların kullanıldığı kavgada Nubar Gidici ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı. Olayla ilgili 6 kişi gözaltına alındı.

BATMAN'da, iki aile arasında çıkan bıçak ve sopalı kavgada yaralanarak hastaneye kaldırılan Nubar Gidici (29) kurtarılamadı, olayla ilgili 6 kişi gözaltına alındı.

Olay, dün 23.00 sıralarında Kültür Mahallesi Valilik Sokak'ta meydana geldi. Akraba olan Gidici ve Yılmaz aileleri arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek, bıçak ve sopaların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kavgada Nubar Gidici ağır yaralanırken, ihbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Gidici, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Gidici, burada yapılan müdahalelere rağmen öğle saatlerinde yaşamını yitirdi. Gidici'nin cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edilerek, Güvercin köyü Kanatlı mezrasında toprağa verildi. Gözaltındaki 6 şüphelinin işlemleri devam ediyor.