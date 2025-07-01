Batman Belediyesi İtfaiyesi Hatay'daki Orman Yangınlarına Müdahale İçin Gönderildi
Batman Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, Hatay'daki orman yangınlarına müdahale etmek üzere 2 araç ve 7 personelden oluşan bir ekibi bölgeye gönderdi.
Batman Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, Hatay'da çıkan orman yangınlarına müdahale etmek üzere bölgeye ekip gönderdi.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Vali ve Belediye Başkan Vekili Ekrem Canalp'in talimatıyla 2 araç ve 7 personelden oluşan itfaiye ekibi Hatay'a gönderildi.
Yangın bölgesine doğru yola çıkan ekibin, daha önce Manavgat'taki yangınlarda görev aldığı ve deneyimli personelden oluştuğu belirtildi.
Kaynak: AA / Şahin Seçen - Güncel