Batı Şeria'daki Filistinliler bayram namazında Harem-i İbrahim Camisi'ni doldurdu - Haberler

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Batı Şeria'daki Filistinliler bayram namazında Harem-i İbrahim Camisi'ni doldurdu

AA - Sari Jaradat - Güncel
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İşgal altındaki Batı Şeria'da yaşayan binlerce Filistinli, Kurban bayram namazını El Halil kentindeki Harem-i İbrahim Camisi'nde kıldı.

İşgal altındaki Batı Şeria'da yaşayan binlerce Filistinli, Kurban bayram namazını El Halil kentindeki Harem-i İbrahim Camisi'nde kıldı.

Harem-i İbrahim Camisi'ni dolduran Filistinliler, bayram namazını İsrail güçlerinin yoğun önlemleri arasında eda etti. İsrail askerleri, caminin girişinde kimlik kontrolü yaptı.

AA / Sari Jaradat - Güncel

Batı Şeria Kurban Güncel Haberler

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