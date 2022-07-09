Batı Şeria'daki Filistinliler bayram namazında Harem-i İbrahim Camisi'ni doldurdu İşgal altındaki Batı Şeria'da yaşayan binlerce Filistinli, Kurban bayram namazını El Halil kentindeki Harem-i İbrahim Camisi'nde kıldı. İşgal altındaki Batı Şeria'da yaşayan binlerce Filistinli, Kurban bayram namazını El Halil kentindeki Harem-i İbrahim Camisi'nde kıldı. Harem-i İbrahim Camisi'ni dolduran Filistinliler, bayram namazını İsrail güçlerinin yoğun önlemleri arasında eda etti. İsrail askerleri, caminin girişinde kimlik kontrolü yaptı. AA / Sari Jaradat - Güncel Batı Şeria Kurban Güncel Haberler

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