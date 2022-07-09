Batı Şeria'daki Filistinliler bayram namazında Harem-i İbrahim Camisi'ni doldurdu
AA - Sari Jaradat - Güncel
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İşgal altındaki Batı Şeria'da yaşayan binlerce Filistinli, Kurban bayram namazını El Halil kentindeki Harem-i İbrahim Camisi'nde kıldı.
İşgal altındaki Batı Şeria'da yaşayan binlerce Filistinli, Kurban bayram namazını El Halil kentindeki Harem-i İbrahim Camisi'nde kıldı.
Harem-i İbrahim Camisi'ni dolduran Filistinliler, bayram namazını İsrail güçlerinin yoğun önlemleri arasında eda etti. İsrail askerleri, caminin girişinde kimlik kontrolü yaptı.
AA / Sari Jaradat - Güncel