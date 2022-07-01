Batı Şeria'da Yahudi yerleşim birimleri karşıtı gösteri
AA - Sarı S. A. Jaradat - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
İsrail askerlerinin Filistinli ve İsrailli aktivistleri tartaklaması İsrail askerleri ile Filistinliler arasında arbede yaşanması İsrail askerlerinin göstericilere müdahalesi EL HALİL - İşgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentine bağlı Yatta beldesinde toplanan bir grup Filistinli,...
İsrail askerlerinin Filistinli ve İsrailli aktivistleri tartaklaması
İsrail askerleri ile Filistinliler arasında arbede yaşanması
İsrail askerlerinin göstericilere müdahalesi EL HALİL - İşgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentine bağlı Yatta beldesinde toplanan bir grup Filistinli, İsrail'in bölgede Yahudi yerleşim birimleri inşasına karşı gösteri düzenledi. İsrail güçleri, göstericilere müdahale etti.
AA / Sarı S. A. Jaradat - Güncel