Batı Şeria'da Yahudi yerleşim birimleri karşıtı gösteri İsrail askerleri ile Filistinliler arasında arbede yaşanması İsrail askerlerinin göstericilere müdahalesi Filistinlilerin Cuma namazı kılması EL HALİL - İşgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentine bağlı Yatta beldesinde toplanan bir grup Filistinli, İsrail'in bölgede Yahudi yerleşim... İsrail askerleri ile Filistinliler arasında arbede yaşanması İsrail askerlerinin göstericilere müdahalesi Filistinlilerin Cuma namazı kılması EL HALİL - İşgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentine bağlı Yatta beldesinde toplanan bir grup Filistinli, İsrail'in bölgede Yahudi yerleşim birimleri inşasına karşı gösteri düzenledi. İsrail güçleri, göstericilere ses bombası ve göz yaşartıcı gazla müdahale etti. AA / Sari Jaradat - Güncel Batı Şeria İsrail Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Batı Şeria'da Yahudi yerleşim birimleri karşıtı gösteri - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.