Batı Şeria'da Yahudi yerleşim birimleri karşıtı gösteri - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Batı Şeria'da Yahudi yerleşim birimleri karşıtı gösteri

AA - Sari Jaradat - Güncel
 - Güncelleme:

İsrail askerleri ile Filistinliler arasında arbede yaşanması İsrail askerlerinin göstericilere müdahalesi Filistinlilerin Cuma namazı kılması EL HALİL - İşgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentine bağlı Yatta beldesinde toplanan bir grup Filistinli, İsrail'in bölgede Yahudi yerleşim...

İsrail askerleri ile Filistinliler arasında arbede yaşanması

İsrail askerlerinin göstericilere müdahalesi

Filistinlilerin Cuma namazı kılması EL HALİL - İşgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentine bağlı Yatta beldesinde toplanan bir grup Filistinli, İsrail'in bölgede Yahudi yerleşim birimleri inşasına karşı gösteri düzenledi. İsrail güçleri, göstericilere ses bombası ve göz yaşartıcı gazla müdahale etti.

AA / Sari Jaradat - Güncel

Batı Şeria İsrail Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title