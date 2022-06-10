Batı Şeria'da Yahudi yerleşim birimleri karşıtı gösteri - Haberler

Batı Şeria'da Yahudi yerleşim birimleri karşıtı gösteri
AA - Sari Jaradat - Güncel
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İsrail askerleri ile Filistinliler arasında arbede yaşanması İsrail askerlerinin göstericilere müdahalesi Filistinlilerin Cuma namazı kılması EL HALİL - İşgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentine bağlı Yatta beldesinde toplanan bir grup Filistinli, İsrail'in bölgede Yahudi yerleşim...
İsrail askerleri ile Filistinliler arasında arbede yaşanması
İsrail askerlerinin göstericilere müdahalesi
Filistinlilerin Cuma namazı kılması EL HALİL - İşgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentine bağlı Yatta beldesinde toplanan bir grup Filistinli, İsrail'in bölgede Yahudi yerleşim birimleri inşasına karşı gösteri düzenledi. İsrail güçleri, göstericilere ses bombası ve göz yaşartıcı gazla müdahale etti.
AA / Sari Jaradat - Güncel