Batı Şeria'da Yahudi yerleşim birimleri karşıtı gösteri - Haberler

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Batı Şeria'da Yahudi yerleşim birimleri karşıtı gösteri

AA - Sari Jaradat - Güncel
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Batı Şeria'nın El Halil kentine bağlı Yatta köyünde toplanan bir grup Filistinli, İsrail'in bölgede Yahudi yerleşim birimleri inşasına karşı gösteri düzenledi.

Batı Şeria'nın El Halil kentine bağlı Yatta köyünde toplanan bir grup Filistinli, İsrail'in bölgede Yahudi yerleşim birimleri inşasına karşı gösteri düzenledi. İsrail güçleri, göstericilere göz yaşartıcı gaz bombasıyla müdahale etti.

AA / Sari Jaradat - Güncel

Batı Şeria, İsrail, Yahudi, Güncel, Haberler

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