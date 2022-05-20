Batı Şeria'da Yahudi yerleşim birimleri karşıtı gösteri - Haberler

Batı Şeria'da Yahudi yerleşim birimleri karşıtı gösteri
AA - Sari Jaradat - Güncel
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Batı Şeria'nın El Halil kentine bağlı Yatta köyünde toplanan bir grup Filistinli, İsrail'in bölgede Yahudi yerleşim birimleri inşasına karşı gösteri düzenledi.
Batı Şeria'nın El Halil kentine bağlı Yatta köyünde toplanan bir grup Filistinli, İsrail'in bölgede Yahudi yerleşim birimleri inşasına karşı gösteri düzenledi. İsrail güçleri, göstericilere göz yaşartıcı gaz bombasıyla müdahale etti.
AA / Sari Jaradat - Güncel