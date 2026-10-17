Batı Şeria'da Kefr Malik'teki çiftliğe İsrailliler baskın yapıp 20 kuzuyu telef etti

Batı Şeria'da Kefr Malik'teki çiftliğe İsrailliler baskın yapıp 20 kuzuyu telef ettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Batı Şeria'nın Ramallah kenti yakınlarındaki Kefr Malik beldesinde İsrailliler, Dervani ailesine ait çiftliğe baskın düzenleyip 20 kuzuyu bıçakla telef etti. İsrail ordusunun dün akşam beldeye düzenlediği baskında attığı gaz bombaları nedeniyle bir evde yangın çıktığı belirtildi.
Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kenti yakınlarındaki Kefr Malik beldesinde 20 kuzuyu bıçakla saldırarak telef ettiği bildirildi.
Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre yerel kaynaklar, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, Ramallah'ın doğusundaki Kefr Malik beldesinde, Dervani ailesine ait çiftliğe baskın düzenlediğini belirtti.
Kaynaklar, baskın düzenleyen İsrailli saldırganların, "Tepelerin Gençleri" adlı gruba mensup olduğunu ve beldenin doğusundaki Menatir bölgesinde bulunan çiftlikte 20 kuzuyu bıçakla saldırarak telef ettiğini aktardı.
Öte yandan, İsrail ordusunun dün akşam beldeye düzenlediği baskın sırasında attığı gaz bombaları nedeniyle bir evde yangın çıktığı belirtildi.