Haberler

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'da 11 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail ordusunun Batı Şeria'da düzenlediği baskınlarda 11 Filistinli gözaltına alındı. Bölgedeki Filistinlilere yönelik saldırılar da devam ediyor.

BATI İsrail ordusunun, işgal altındaki Batı Şeria'da düzenlediği baskınlar sırasında 11 Filistinliyi gözaltına aldığı bildirildi.

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, Batı Şeria'nın kuzeyindeki Kalkilya kentinin çeşitli belde ve köylerine düzenlenen baskınlar sırasında 8 Filistinli gözaltına alındı.

İsrail askerleri, Nablus'tan iki kardeşi ve Ramallah'ın batısındaki Rantis köyünden bir üniversite öğrencisini de evlerine düzenledikleri baskınların ardından gözaltına aldı.

Bölgedeki görgü tanıkları, İsrail askerlerinin baskınlar sırasında aralarında bir çocuğun da bulunduğu birçok Filistinliyi darbettiğini ve yaralanmalara neden olduğunu kaydetti.

İsrail askerlerinin Batı Şeria'daki baskınlarının yanı sıra bölgede Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler de Filistinlilere, evlerine, tarladaki ekinlerine ve ağaçlarına yönelik saldırılarını sürdürdü.

Bölgedeki yerel kaynakların aktardığına göre, gaspçı İsrailliler, Beytüllahim kentine bağlı İşş Gurab ve Cebel Herase bölgelerinde Filistinlilerin evlerine saldırdı ve zeytin ağaçlarını söktü.

Kaynak: AA / Hosni Nedim
