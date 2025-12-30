İş insanı Şükrü Tamer Başyazıcıoğlu: 50 MW'lık GES yatırımla yeşil dönüşüme katkı sağlıyoruz

BAŞYAZICIOĞLU Holding, enerji sektörüne toplam 50 MW büyüklüğünde yatırım bütçesi ayırdığını duyurdu. Şirket, bu hamleyle birlikte enerji yatırımlarını hızlandırarark, dönüşüm sürecini de proaktif bir şekilde yönetmeyi hedefliyor. Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Başyazıcıoğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Şükrü Tamer Başyazıcıoğlu, "Toplam 50 MW'lık Güneş Enerjisi Santrali (GES) yatırımıyla yeşil dönüşüme katkı sağlıyoruz" dedi.

Başyazıcıoğlu Holding'in sanayi alanındaki iştiraklerinden biri olan Almer Tekstil'in, grubun yenilenebilir enerji vizyonunun en somut örneklerinden biri olduğunu belirten Başyazıcıoğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Şükrü Tamer Başyazıcıoğlu, 2022 yılında başlatılan Güneş Enerjisi Santrali (GES) yatırımlarının mevcut durumunu ve gelecek hedeflerini paylaştı.

'SANAYİCİNİN GÜNDEMİ ARTIK ÜRETİM KADAR ENERJİ'

Başyazıcıoğlu, "Sanayicinin gündemi değişti. Artık yalnızca ne kadar ürettiğiniz değil, o üretimi hangi enerjiyle yaptığınız belirleyici. Başyazıcıoğlu Holding olarak, enerji alanındaki 150 milyon USD'lik yatırım vizyonumuz doğrultusunda, iştirakimiz Almer Tekstil özelinde başlattığımız bu dönüşümle enerjide dışa bağımlılığı minimize etmeyi ve kendi kendine yeten bir ekosistem kurmayı hedefledik" diye konuştu.

Almer Tekstil'in Kayseri OSB ve Mimar Sinan OSB'deki fabrikalarının yıllık 44 milyon kWh elektrik tüketimine sahip olduğunu belirten Başyazıcıoğlu, bu ihtiyacın yenilenebilir enerji kaynaklarıyla karşılanması için atılan adımlar hakkında şöyle konuştu:

"2022 yılında başladığımız GES yatırımlarımızın ilk çıktısını Ekim 2022'de aldık. Devreye aldığımız 4,2 MW gücündeki GES projemizle yıllık 5,25 milyon kWh elektrik üretimine ulaştık. Bununla yetinmedik; Ağustos 2024'te devreye alınan 4,3 MW gücündeki arazi GES tesisimizle birlikte yıllık 5,6 milyon kWh ek üretim sağladık."

Şirketin enerji vizyonunun mevcut projelerle sınırlı olmadığını belirten Başyazıcıoğlu, 2025 hedeflerinin çok daha iddialı olduğunun altını çizdi. Holdingin kısa vadede elektrik tüketiminin tamamına yakınını yenilenebilir kaynaklardan karşılamayı hedeflediğini belirten Başyazıcıoğlu, devam eden yatırımlara ilişkin şu bilgileri paylaştı:

"Şu anda yürüttüğümüz iki kritik projemiz daha bulunuyor. Mimar Sinan OSB'deki fabrikamızın çatısına 1,8 MW kapasiteli yeni bir GES kuruyoruz. Bunun yanında, Türkiye'nin güneş enerjisi açısından en stratejik bölgelerinden biri olan Konya Karapınar'da sahada 15,7 MW gücünde büyük ölçekli bir GES yatırımımız devam ediyor."

Başyazıcıoğlu, bu projelerin devreye alınmasıyla birlikte şirketin yıllık toplam 42,5 milyon kWh elektrik üretim kapasitesine ulaşacağını belirterek, yatırımın finansal etkisini şöyle özetledi:

"Bu üretim hacmi, fabrikalarımızın elektrik ihtiyacının yaklaşık yüzde 96'sını karşılayacak. Mahsuplaşma sonrası enerji faturalarımızda ciddi düşüşler yaşayacağız. Bu durum, hem maliyet avantajı hem de küresel rekabette güçlü bir pozisyon anlamına geliyor."

'YENİ ENERJİ YATIRIMLARI YOLDA'

Almer Tekstil'de hayata geçirilen enerji yatırımlarının, holding genelinde örnek bir model oluşturduğunu ifade eden Başyazıcıoğlu, enerji alanında yeni projelerin de gündemde olduğunu belirtti. Başyazıcıoğlu, açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

"Enerji sektörü son derece dinamik bir alan. Almer Tekstil'de ulaştığımız bu seviye, grubumuz için önemli bir referans niteliğinde. Enerjide arz güvenliğini sağlamak ve yeşil dönüşümü holdingin tüm faaliyet alanlarına yaymak amacıyla yeni fizibilite çalışmalarımız ve yatırım planlarımız üzerinde çalışıyoruz. Geleceğin sanayisi, enerjisini doğadan alanların olacak."