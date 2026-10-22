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Başörtülü hakimler için reddihakim isteyen avukat iki suçtan beraat etti

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Başörtülü hakimler için reddihakim talebinde bulunan avukat, görevi kötüye kullanma ve dini değerleri aşağılama suçlarından yargılandığı davada beraat etti. Ankara 11'inci Ağır Ceza Mahkemesi, suçların yasal unsurları oluşmadığı gerekçesiyle oy birliğiyle beraat kararı verdi.

ANKARA'da başörtülü hakimler için 'reddihakim' talebinde bulunan avukat Alperen Demirdiş, 'Görevi kötüye kullanma' ve 'Halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama' suçlarından yargılandığı davada, suçların yasal unsurları oluşmadığı gerekçesiyle beraatine karar verildi.

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, avukat Alperen Demirdiş'in, 14 Mayıs 2024'te Ankara 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen uyuşturucu ticareti davasında tutuklu sanığın avukatı olduğu belirtildi. Demirdiş'in, mahkeme başkanı ve üye hakimin başörtülü olmasını laiklik ilkesine aykırı bulduğunu belirterek, reddihakim talebinde bulunduğu aktarıldı. İddianamede, başörtüsü takmanın kanunda, hakimin davaya bakamayacağı haller ve hakimin reddi sebepleri arasında bulunmadığı kaydedildi. Alperen Demirdiş'in, 'Görevi kötüye kullanma' suçundan 6 aydan 2 yıla, 'Halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama' suçundan ise 6 aydan 1 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi. Önceki duruşmada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan Cumhuriyet savcısı da sanığın her iki suçtan cezalandırılmasını talep etti.

Ankara 11'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına sanık avukatı katıldı. Tutuksuz sanık Alperen Demirdiş ise duruşmaya katılmadı. Mütalaaya karşı savunma yapan sanık avukatı, müvekkilinin taleplerinin, savunma görevini yerine getirme kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini savunarak beraat talebinde bulundu. Savunmanın ardından kararını açıklayan mahkeme, yüklenen suçların yasal unsurları oluşmadığı gerekçesiyle Demirdiş'in her iki suçtan beraatine oy birliğiyle karar verdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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