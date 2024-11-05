Baskil İlçe Müftülüğü Din Görevlileri Kitap Okuma Etkinliğinde Bir Araya Geldi
Elazığ'ın Baskil İlçe Müftülüğü bünyesindeki din görevlileri, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yürüttüğü 'Kitap Oku-Yorum Projesi' kapsamında Resulkahya köyü camisinde bir okuyuş etkinliği düzenledi. İlçe Müftüsü Hüseyin Çakır, projenin din görevlilerinin mesleki gelişimine önemli katkılar sağladığını belirtti.
Elazığ'ın Baskil İlçe Müftülüğü bünyesinde çalışan din görevlileri kitap okuma etkinliğinde bir araya geldi.
Diyanet İşleri Başkanlığınca, din görevlilerinin okuma, yorumlama ve müzakere faaliyetlerinin geliştirilerek devam ettirilmesi ve din hizmetlerinde verimliliğin artırılması amacıyla yürütülen "Kitap Oku-Yorum Projesi" kapsamında Baskil Müftülüğünce Resulkahya köyü camisinde etkinlik düzenlendi.
İlçe Müftüsü Hüseyin Çakır, Diyanet İşleri Başkanlığınca din görevlilerinin yeterliklerine ve mesleki gelişimlerine katkı sağlamak yürütülen proje kapsamında din görevlileriyle bir araya geldiklerini aktardı.