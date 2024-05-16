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Baskil Anadolu Lisesi Filistin Yararına Kermes Düzenledi

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Baskil ilçesinde bulunan Anadolu Lisesi tarafından düzenlenen kermes, Filistin'e yardım amacıyla gerçekleştirildi. Kermesten elde edilecek gelir, Gazze'de insani yardım bekleyen Filistinlilere gönderilecek.

Baskil ilçesinde Anadolu Lisesi tarafından Filistin yararına kermes düzenlendi.

Baskil Hükümet Konağı bahçesinde Anadolu Lisesi öğretmen, öğrenci ve veliler tarafından düzenlenen kermesin açılışı yapıldı.

Kermesten elde edilecek gelir, İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de insani yardım bekleyen Filistinlilere gönderilecek.

Kaynak: AA / Güncel

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