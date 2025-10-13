Başkan Doğanay Yelli Mahallesi'ni Ziyaret Etti

Güdül Belediye Başkanı Mehmet Doğanay, Yelli Mahallesi'ni ziyaret etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Doğanay, mahalle sakinleriyle bir araya gelerek sorunlarını dinledi.

Kalabalık mahallelerden Yelli Mahallesi ziyaretinde bulunduklarını belirten Doğanay, "Yelli Mahallemizde birbirinden kıymetli hemşehrilerimizle bir araya geldik. Mahalle hakkında çeşitli değerlendirmelerde bulunduk. Mahallelerinde, bizleri sıcak bir şekilde karşılayan hemşehrilerimize, mahalle sakinlerimize canıgönülden teşekkür ediyorum. Pazartesi günleri de Belediyede halk günü yapıyoruz ve Belediyemizde halkı, yine muhtarlarımızı ağırlamayı sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.

Köy ziyaretlerini genelde cuma günlerine denk getirdiklerini vurgulayan Belediye Başkanı Doğanay, şunları kaydetti:

"Cuma namazından öncesi köye vararak köy konağında, ya da köy konağı önünde muhtar, ihtiyar heyeti ve köylü ile bira ayara geliyoruz ve sorunları hakkında hasbıhal ederek, muhtarın, köylünün istek ve taleplerini alıyoruz. Ziyaretlerimiz sürecek."