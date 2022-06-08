Başkan Çetindağ: "Sel baskınında 30 bin dönüm tarım arazisi hasar gördü" - Haberler

Başkan Çetindağ: "Sel baskınında 30 bin dönüm tarım arazisi hasar gördü"

SİVAS Sivas Ziraat Odası Başkanı Hacı Çetindağ, Gemerek ve Ulaş İlçelerinde etkili olan sel felaketi sonrasında yaklaşık 30 bin dönüm alana ekili şeker pancarı, ayçiçeği, buğday, arpa, meyve ve sebzelerin zarar gördüğünü söyledi. Sivas'ta dün meydana gelen sel felaketinde 30 bin dönüm tarım arazisi hasar gördü. Gemerek ve Ulaş ilçelerinde etkili olan sel felaketinde Sivas- Kayseri karayolu trafiğe kapanırken 16 evde de hasar meydana gelmişti. Geçtiğimiz gece etkili olan sel felaketi çiftçileri de vurdu. Gemerek ilçesinde yaklaşık 30 bin dönüm arazide ekili olan şeker pancarı, ayçiçeği, buğday, arpa, meyve sebzeler zarar gördü. Konu hakkında açıklamalarda bulunan Sivas Ziraat Odası Başkanı Hacı Çetindağ, yetkililerden bu hasarın karşılanmasını talep etti.

30 bin arazimiz hasar gördü

Gemerek'te meydana gelen sel baskınında hasar gören tarım alanları hakkında bilgiler veren Sivas Ziraat Odası Başkanı Hacı Çetindağ, "Mart, nisan, mayıs ayalarından yağışlar azdı. Haziranın başlarında yağışlar başladı ancak bu yerel yağışlar aşırı olunca büyük sıkıntılar yaşamaya başladık. Bu aylarda yağan yağmurlarında çiftçilerimiz açısından hem iyi hem kötü haberleri olabiliyor. Bunun örneğini de dün olan Gemerek'te de gördük. Yaklaşık 30 bin ekili arazimizde şeker pancarı, ayçiçeği, buğday, arpa, meyve sebzelere zarar verdi. Dolu yağmadı ancak sel baskınlarından dolayı 30 bin arazimiz şuanda yüzde 60 veya yüzde 50 civarında hasar gördü. İnşallah biz istiyoruz ki hakikaten tarımın bu kadar önemli olduğu zamanlarda çiftçimize, devletimize zarar vermesin. Çünkü biz pandemiden dolayı tarımın ne kadar önemli olduğunu hissederek çiftçilerimiz gece gündüz çalışarak arazilerini ekmiş oluyorlar.

"En büyük korkumuz dolu yağması"

Bu dönemde meydana gelebilecek dolu yağışlarının daha tehlikeli olduğunu belirten Başkan Çetindağ, "İnşallah bundan sonra olmaz diye bekliyoruz ama devletimizden de milletimizden de çiftçilerimizin en asgari şekilde hasarlarınızda kontrol edilerek hasar tespitlerinin ödenmesini istiyor. Çünkü bu çiftçilerimiz bize lazım. Ekmemiz ve biçmemiz lazım. Sağanak yağışlara baktığımız zaman son 15 gün için yağış gözüküyor. Bunlara dikkatli olsunlar. En büyük korkumuz dolu yağması, dolu yağdığında her şeyi mahvediyor. Şuanda Gemerek'te olan olayda 30 bin arazimiz hasar gördü. İnşallah bu son olur. Çiftçimizin emeği boşa çıkmaz. Hasar tespiti yapıldı hükümetimizin bu hasarları karşılamasını talep ediyoruz" dedi.