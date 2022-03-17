Kayseri'de çiftçilere 150 ton nohut tohumu desteği

Kayseri Büyükşehir Belediyesince, üretimi desteklemek için 7 bin 500 dekar alana ekilmek üzere çiftçilere 150 ton nohut tohumu dağıtıldı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Sarıoğlan ilçesinde Kayseri Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen programa, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Sarıoğlan Kaymakamı Hatice Ruveyda Kahraman, Akkışla Kaymakamı Tarık Safa Kahveci, Sarıoğlan Belediye Başkanı Bekir Ayyıldırım, Akkışla Belediye Başkanı Ayhan Arslan, Kayseri İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Bayar Özsoy, Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı Duran Safrantı, ziraat odası temsilcileri ve çiftçiler katıldı.

Programda konuşan Büyükkılıç, tarım ve hayvancılık alanında üretime önem verdiklerini belirtti.

Pilot bölge seçilen Sarıoğlan ilçesinde uygulanan üreticiye tohum desteği projesi kapsamında 150 ton azkan cinsi nohut dağıttıklarını aktaran Büyükkılıç, şunları kaydetti:

"Pandemi döneminde de gördük ki, özellikle savaşlarda da görüyoruz ki bir ülkenin kendi kendine yeter olması lazım. Savunma sanayinde de tarımında da ziraatında da hayvancılığında da ekonomisinde de kendi kendine yetmesi lazım. Elden gelen öğün olmaz, o da zamanında bulunmaz. Onun için biz birbirimize yeteriz diyeceğiz. Birbirimize sahip çıkacağız, imkanlarımızı seferber edeceğiz. Tarıma, hayvancılığa, üretime özel önem vermemiz gerekir. Bunun için çiftçi kardeşlerimizi, üretici kardeşlerimizi bağrımıza basıyoruz. Bir proje bağlamında bunu Sarıoğlan'dan başlattık. Elbette diğer ilçelerimize de inşallah yapacağımızdan hiç kaygınız olmasın."