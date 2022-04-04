Kayseri'de belediye barınağındaki 826 köpek ile 783 kedi sahiplendirildi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi 2021 yılında barınaklarındaki 826 köpek ile 783 kediyi sahiplendirdi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Başkan Memduh Büyükkılıç, 4 Nisan Dünya Sokak Hayvanları Günü'nde, hem kediler hem de köpekler için yeni, modern ve günün koşullarına uygun ikinci hayvan barınağının ihalesine ay sonunda çıkılacağını bildirdi.

Büyükkılıç, Kayseri Büyükşehir Belediyesince hazırlanan proje kapsamında, Geçici Hayvan Bakımevi yapımı ile ilgili olarak Tarım ve Orman Bakanlığı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünce tahsis edilen ve onaylanan destek kapsamında, proje yapım bedelinin yüzde 40'ı oranında destek alınacağını vurguladı.

Yeni yapılacak barınağın, 17 bin metrekarede faaliyete geçirileceğini aktaran Büyükkılıç, "Ayrı ayrı hem kedi hem de köpekler için hayata geçirilecek yeni tesisimiz, gezdirme alanları, oyun alanları, sosyal donatılar, hayvan severler için bekleme salonu, otopark ve kısırlaştırma merkezi gibi birçok birimden oluşacak." ifadelerini kullandı.

Sokak hayvanlarına 3 yılda 61 ton mama desteği

Başkan Büyükkılıç, 3 yılda gerek sokak hayvanları gerekse belediyeler bünyesindeki hayvan barınaklarında yer alan hayvanlar için sivil toplum kuruluşlarına ve resmi kurum ve kuruluşlara bu süreçte yapılan toplam mama yardımının 61 tona ulaştığını belirtti.

Kentteki hayvanları, yaz-kış demeden sahipsiz bırakmadıklarını aktaran Büyükkılıç, kedi ve köpek barınağında 125 kedi ve 1000 köpeğin misafir edilerek rehabilitasyon işlemlerinin sürdüğünü ifade etti.

Büyükkılıç, geçen yıl 3 bin 951 köpeğin ve 1263 kedinin kısırlaştırıldığını, kuduz aşılarının yapıldığını, işaretlendiğini ve 826 köpek ile 783 kedinin sahiplendirildiğini kaydetti.