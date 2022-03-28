Kayseri'den kısa kısa

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, üreticiye 12 milyon lira maliyetli 1000 ton yem bitkisi tohumu, 3 milyon lira maliyetli 193 ton aspir tohumu dağıtacak.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Başkan Memduh Büyükkılıç'ın talimatlarıyla ülke ekonomisine katkı sağlayan ve tarımsal faaliyetlerin sürdürülebilir olması için birçok projeyi hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi, bu yıl da çiftçinin ve üreticinin destekçisi olacak.

Bu kapsamda yarın, besin değeri açısından ayçiçeği yağı ile yarışacak nitelikte olan aspir üretimine destek olmak için 2 bin üreticiye 3 milyon maliyetli 193 ton aspir tohumluğu dağıtılacak.

Yine yaklaşık 365 bin büyükbaş ve 833 bin küçükbaş hayvanın kaliteli kaba yeme ihtiyacını karşılamak üzere 12 milyon lira maliyetli, 500 tonu ilkbaharda, 500 tonu da sonbaharda olmak üzere 1000 ton yem bitkisi tohumu dağıtılacak.

Büyükkılıç, tarım ve hayvancılık konusunda kendi kendine yetecek seviyeye gelinmesi için çalışmaların süreceğini kaydetti.

Kayseri'de kültür ve sanata 27,5 milyon lira yatırım

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 3 yıl içerisinde kültür ve sanat faaliyetleri ile projelerine 27,5 milyon lira harcadıklarını bildirdi.

Büyükkılıç, yazılı açıklamasında, Kayseri Devlet Tiyatrosunun yanı sıra birçok sanat dalında hizmet verdiklerini vurguladı.

Tiyatro faaliyetlerinin de olduğu kültür ve sanat etkinliklerine, 2019 yılından bu yana 27 milyon 500 bin lira bütçe ayırdıklarını kaydeden Büyükkılıç, "Tiyatrolarımızdan bu zamana kadar yaklaşık 200 bin kişi yararlandı ve belediyemiz tarafından düzenlenen 250'ye yakın tiyatro gösterimlerine ortalama 800 kişi katıldı." ifadesini kullandı.

Kayseri Yüksek Öğrenim ve Yardım Vakfı Olağan Genel Kurul Toplantısı yapıldı

Nuh Naci Yazgan Üniversitesi'nin (NNYÜ) kurucu vakfı Kayseri Yüksek Öğrenim ve Yardım Vakfı'nın olağan genel kurul toplantısı yapıldı.

NNYÜ'den yapılan açıklamaya göre, Mühendislik Fakültesi Konferans Salonu'nda düzenlenen genel kurulda, gündem maddeleri görüşülerek oy birliğiyle karara bağlandı.

Öğrencilere verilen burslar başta olmak üzere vakfın bir yıllık faaliyetlerini üyelerle paylaşan vakfın yönetim kurulu ve üniversitenin mütevelli heyet başkanı Mustafa Nevzat Özhamurkar, üniversiteyi her yıl olduğu gibi bu yıl da maddi, manevi olarak desteklediklerini ve desteklemeye devam edeceklerini belirtti.

Talas'ın kütüphaneleri öğrencilerin gözdesi

Talas Belediyesine bağlı kütüphanelerden son bir yılda 307 bin 310 kişi yararlandı.

İlçe belediyesinden yapılan açıklamaya göre, toplamda 21 bin 651 kitabı bünyesinde barındıran Talas'ın kütüphaneleri, zengin kitap çeşidiyle ilgi alanlarına göre öğrencilere ve araştırmacılara katkı sağlamaya devam ediyor.

Belediyenin kütüphanelerinden son bir yılda 307 bin 310 kişi faydalandı.