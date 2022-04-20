Başkan Akay Ankara'da ziyaretlerde bulundu

Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay'ın Ankara'da Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi ile bazı kuruluşları ziyaret ettiği bildirildi.

Fabrikadan yapılan yazılı açıklamaya göre, bakanlıkta gerçekleştirilen ziyarette, şeker sektörünün sorunları ve çözüm önerileri Bakan Kirişçi'ye iletildi.

Akay, Bakan Kirişçi'nin yakın ilgi ve alakasından dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek teşekkürlerini sundu.

Başkan Akay, Pankobirlik Genel Başkanı Ramazan Erkoyuncu, Panşek Genel Başkanı Yavuz Erence ve Şeker Dairesi Başkanı Mümtaz Sinan ile Türk Şeker Genel Müdürü Mücahit Alkan'ın katılımıyla Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı İbrahim Yumaklı'ya da ziyarette bulundu.