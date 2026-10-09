Başbakan Radev, Karadeniz'deki İHA saldırılarının kaynağına dair kesin kanıt yok dedi

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Bulgaristan Başbakanı Rumen Radev, Karadeniz'de gemilere yönelik saldırılarda kullanılan insansız hava araçlarının (İHA) hangi ülkeye ait olduğuna ilişkin bazı varsayımlar bulunduğunu ancak bunu kesin olarak ortaya koyacak kanıtların olmadığını söyledi.

Radev, basına yaptığı açıklamada, Palau bayraklı "Able" adlı gemideki incelemede İHA kalıntılarına rastlanmadığını belirterek, saldırıların kaynağına ilişkin bazı varsayımlar bulunmasına rağmen kesin kanıt olmadığını ifade etti.

Öte yandan, Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Kirilo Budanov ile dün Sofya'da görüşme gerçekleştirdiğini aktaran Radev, görüşmenin Budanov'un talebi üzerine yapıldığını dile getirdi.

Radev, Budanov ile yaptığı görüşmeye ilişkin değerlendirmesinde, Ukrayna'da barışın sağlanmasına yönelik çabaların desteklenmesi gerektiğini belirtti.

Çatışmaların sona erdirilmesi için diplomasinin tüm imkanlarından yararlanılması gerektiğini söyleyen Radev, "Ukrayna'da barışın sağlanmasına yönelik çabaların desteğimizi hak ettiği açık. Askeri faaliyetlerin sona ermesi yalnızca savaşan tarafların değil, hepimizin, tüm Avrupa'nın çıkarınadır. Çünkü son derece yüksek bir sosyal ve ekonomik bedel ödemeye devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Bulgaristan'ın Karadeniz açıklarında 6 Ekim'de 2 ticari gemi İHA saldırısına uğramıştı.

Togo bayraklı ALFA WATAN gemisi saldırının ardından batmış, Palau bayraklı "Able" adlı gemide yangın çıkmış ve 18 kişilik mürettebat tahliye edilmişti.

Kaynak: AA